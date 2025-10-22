przypadeczek... no niem sondzem :) Węgry to mały krajek, z malućką gospodareczką, z maciupeknim PKB jak jakieś biedne województwo, armia marginalna coś jak straż miejska. Fantastyczne jedzenie i wkurzeni ludzie na własną władzą... no co mogłoby nie pójść jak onuca wymyślił. Dwa do trzech lat i orban wyniesiony na taczkach, prędzej zastrzelony a jak wiemy Węgrzy lubią to. Potem normalizacja stosunków z UE, i to nie jest wymysł tylko chęć obywateli Węgier. Pokaż całość