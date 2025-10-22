Albania, kraj plaży, widoków, kamiennych twierdz i niedostępnych gór
Albania to kierunek zyskujący na popularności. Riwiera przyciąga lazurową wodą i wspaniałymi widokami linii brzegowej. Wnętrze kraju szczyci się atrakcjami UNESCO jak Berat czy Gjirokastra. Przyciągają też starożytne zabytki jak Butrint czy amfiteatr w Durres. A na północy trudno dostępne Thethlukasz-piernikarczyk
Komentarze (33)
najlepsze
Komunikacja leży i kwiczy, infrastruktura kompletnie nie nadąża za boomem turystycznym(nawet poza sezonem), masa drobnych upierdliwości - chociażby powszechny brak akceptacji kart płatniczych i próby koszenia turystów za wszystko, ceny - w głebi kraju ok, na riwierze porównywalne do chorwackich przy gorszym standardzie i dużym zatłoczeniu, spory nawet jak na Bałkany syf.
Porównując z Chorwacją, Bułgarią czy Grecją to IMO nie
Antyczne miasto Butrint
1000 leków ≈ 44 zł za bilet normalny
Twierdza Gjirokastra
400 leków ≈ 18 zł za bilet normalny