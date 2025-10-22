Ciało 76-letniego mężczyzny ze śladami pogryzienia
Ciało 76-letniego mężczyzny ze śladami pogryzienia przez psy zostało odnalezione we wsi Karnice pod PoddębicamiPIAN--A_A--KTYWNA
Komentarze (19)
najlepsze
Zaraz ktoś rzuci "Islam ma racje co do psów i kobiet" i system się zawiesi jak w "Niegdyś Wielkiej Brytanii"
@tdv26: Media zaczęły dostrzegać problem. Pogryzień ( zgłoszonych ) jest od lat w Polsce 70-100 dziennie. Ofiary śmiertelne również się zdążają.
To nie psiarze jako ogół są problemem tylko ich podzbiór: psiarze-patole. Tak samo jak nie najeżdża się na wszystkich
@cebulowy_krezus: Przepisy, które karzą za puszczanie psów już istnieją, tylko nikt ich nie przestrzega bo straż miejska i policja ma w dupie.
@cebulowy_krezus: proponuję karę w postaci utylizacji pimpka i uśpienia właściciela
Mógłbyś przetłumaczyć na polski?