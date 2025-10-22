Uniwersytet w Wielkiej Brytanii oskarża Władcę Pierścieni o rasizm
Brytyjski uniwersytet oskarża Tolkiena o rasizm w Władcy Pierścieni. Kurs Decolonising Tolkien sugeruje, że orki symbolizują ludzi o innym kolorze skóry. Kontrowersje wokół dekolonizacji literatury wywołują sprzeciw fanów i ekspertów.BigBadDice
Optymista. Takim ludziom. Już nic nie pomoże
@Dbr86: problemy zdrowotne ma? Ciągle w szaliku chodzi.
Chlop to skontrowal tym ze po prostu dodrukuja wiecej kasy lub nie bedzie jak splacic to nie splaca. No nie da sie i tyle.
Moglem to nagrac dyktafonem bo mi teraz nikt nie uwierzy.
@PogromcaPatusow: akurat rasizm mozna zawrzec wszedzie, ale uwazanie ze jest on problemem we wladcy pierscieni to juz odklejenie totalne
ktos po prostu chce zwrocic na siebie uwage wiec wybral popularne i
To że był samurajem napisał jakiś jeden koleś bez żadnych źródeł i cała lewa strona powołuje się teraz na jego prace.
Lewaki: zesrały się
Bo każde fantastyczne uniwersum musi być, MUSI BYĆ, odzwierciedleniem naszego świata. Nie może być nic wymyślone.
A np. taki turbo mroczny Warhammer również dostaje po dupie od "postępowości", że zmieniają fantastyczny świat na kalkę naszego.