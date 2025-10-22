Na szczęście mam większość dzieł Mistrza oraz wydanie całej trylogii Petera Jacksona na Blu-ray. Nie scancelują mi tego, nie zmienią tekstu powieści w jakimś serwisie na bardziej "postępowy" i inkluzywny, nie potną filmów oraz nie wsadzą tam czarnoskórych aktorów aby była większa reprezentacja... A takie dziwne akcje już miały miejsce w przypadku innych klasyków literatury, więc polecam się zaopatrzyć w stosowne wydania fizyczne swoich ulubionych powieści i filmów, aby później nie było Pokaż całość