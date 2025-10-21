Polska z drugim najszybszym przyrostem długu. Eurostat opublikował dane
Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec II kwartału wyniósł 58,1 proc. PKB wobec 57,3 proc. PKB w I kw. 2025 r. i wobec 52,0 proc. PKB w II kw. 2024 r., a tempo przyrostu długu jest drugie najszybsze w UE - podał Eurostat.Bobito
Komentarze (72)
@orkako: no chyba że prezydent nie podpisze, a obiecał że nie podpisze
@drona252: pamiętam jak cały wykop był za korwinem i nie przeszedł przez próg, od kiedy wykop tak zaczął wpływać na politykę?
zapisu tez tak bylo tylko poukrywali to na subkontach na covid i na Ukriańców z czego potem i tak szło na potrzeby budżetu