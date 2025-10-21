Pijani pacjenci - problem SORu. Rekordzista miał 17 tomografii głowy w miesiąc
Ponad 1750 osób pod wpływem alkoholu, trafiło w ubiegłym roku na Szpitalny Oddział Ratunkowy w ostrowieckim szpitalu. To ogromny problem, bo mowa jest o około 150 takich osobach miesięcznie. To osoby wymagające specjalnej opieki, potrafią uciekać, demolować salę (...)cepheus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
Fajnie?
No cały problem tutaj w zdefiniowaniu tej "granicy" - kiedy już nie powinienś być beneficjentem. Zdefiniujesz?
Powtarzam, nie każdy pijany to obszczany menel bez perspektyw.
Co do samych pasożytów, pełna zgoda. Szkoda, że nie jakiegoś sprayu na nich, alboco. Mam sąsiada, który dostał mieszkanie komunalne, a sam żyje z renty i innych świadczeń. Chleje codziennie, a jak się spotykamy, to się śmiejemy (ha, k---a ha), że jadę właśnie na niego robić, bo przecież ktoś musi.
I widzisz. Wystarczy dużo chlać, a te 17 tomografi zrobisz w rok (zostawiam duży zapas czasu).
Na każdym moim dyżurze trafia pijus, no ale nie taki, co ma pół promila. 4.2 czy 5.5 we krwi to norma, za każdym razem w asyście policji, bo delikwenci bywają cholernie agresywni.
I tak, TK zdarza się bardzo często, a jak mocno pacjent poturbowany to i traumę się robi. Nikt nie weźmie na siebie ryzyka pozwu do sądu.
Czy po prostu zero czai i do wszystkich z agresją?