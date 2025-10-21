Problem idzie szybko rozwiązać - trzeba zainwestować w izby wytrzeźwień, najlepiej blisko komisariatu policji.



Na każdym moim dyżurze trafia pijus, no ale nie taki, co ma pół promila. 4.2 czy 5.5 we krwi to norma, za każdym razem w asyście policji, bo delikwenci bywają cholernie agresywni.

I tak, TK zdarza się bardzo często, a jak mocno pacjent poturbowany to i traumę się robi. Nikt nie weźmie na siebie ryzyka pozwu do sądu. Pokaż całość