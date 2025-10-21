Zabawy psiarzy sprzed paru lat xd
Właściciel amstaffa wychodzi z nim na spacer bez smyczy i kagańca. Czworonóg zaatakował wielokrotnie inne psy, a mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo. Mimo 7 wyroków sądowych w tej sprawie, właściciel nadal nie zmienił xd tak było zawsze xdKowal13
najlepsze
Podbiega do ciebie pies bez smyczy? Możesz go z-----ć dla ochrony siebie. Winę za śmierć psa ponosi właściciel, bo nie upilnował. Tak to powinno wyglądać. Szybko by się psiarze oduczyli.
No ale u nas debilne przepisy umożliwiała puszczanie psa luzem
policja zgloszenia ma w dupie, odpowiednie sluzby tez. Co to ma byc ze zignorowano 7 wyroków sądowych w tej sprawie, no to przy 2-3 juz powinny zostac wdrozone powazniejsze rozwiazania
to ten sam problem co ludzie majacy kilkanascie zakazow prowadzenia, jak ktos z zakazem cos odwali to wiezienie, juz raz zostal upomniany i z
Należy sprawdzić czy to nie patus policyjny.
