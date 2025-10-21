Pokaż całość

PAWEŁ FRĄC 🚨31 LAT🚨Paweł mieszka w Świdniku, ostatni raz miał kontakt z rodzina 19.10.2025r. Mężczyzna miał wrócić z Radomia do domu w Świdniku około godziny 20:00.Od tamtego czasu telefon jest nieaktywny a on sam nie powrócił do miejsca zamieszkania.📌RysopisPaweł ma ok. 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma ciemne blond włosy, niebieskie oczy, ma okulary w czarnej