Zaginął mój kolega Paweł. Proszę o rozpowszechnienie informacji.
Paweł mieszka w Świdniku, ostatni raz miał kontakt z rodziną 19.10.2025r. Paweł miał wrócić z Radomia do domu w Świdniku około godziny 20:00. Od tamtego czasu telefon jest nieaktywny a on sam nie powrócił do miejsca zamieszkania.ComeByN
#swidnik #radom #mazowieckie #lubelskie
📌Rysopis
Paweł ma ok. 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma ciemne blond włosy, niebieskie oczy, ma okulary w czarnej
Wrzuć więcej informacji, Fb blokuje niezalogowanym.
A tak serio mam nadzieję że się odnajdzie ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Ale oby wrócił cały i zdrowy.
Swoją drogą śmieszne że jak zaginie dziewczyna to plusują te komentarze, a jak chłopak to minusują xD