Policja już wcześniej miała sygnały, a mimo to nie zrobiła nic! Zielona góra
Sprawa właściciela strzelnicy i byłego policjanta, którego psy zagryzły 46 latka w lasach pod Zieloną góra nadal nie milknie. Na światło dzienne każdego dnia wychodzą nowe fakty.PiersiowkaPelnaZiol
Komentarze (5)
najlepsze
Ogólnie to nie mam nic przeciwko aby nic nie robili, ale ich wypłaty z podatków też powinny wynosić NIC.
I kto wie, może by się udało je naprostować, znalazły lepszy dom osobno i nie doszłoby do tragedii.
Teraz nie ma co gdybać, powinny polecieć dyscyplinarki i cały ten układ rozpieprzyć + ogromna zmiana przepisów.
przepisy już są ale co z tego jak typ dostaje od sądu 300zł kary mimo że mógłby nawet więzienie
my najpierw egzekwujmy istniejące prawo