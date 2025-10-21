Wszystko to brzmi super i każdy o tym wie, ale co z tego? Jak w naszym "pięknym" kraju nawet nie można wyleczyć problemów z jelitami. NA kolonoskopię (z sedacją, a nie na żywca) czeka się rok lub dwa. A robiąc w między czasie badania usg, gastroskopie, badania krwi i mikrobiomu jelitowego (prywatnie) lekarz nie jest w stanie pomóc na bóle jelit, bo nie wie co to i na ślepo strzela tezami...