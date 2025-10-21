Grozi jej więzienie.
Grozi jej pouczenie, bo ma tzipę.
Parę godzin później w szpitalu lekarka kręciła głową jak można było zawału nie rozpoznać na EKG.
Raz spotkałem normalnych ratowników śmieszków, jeszcze zapytali czy chcę żeby mi zdjęcie moim telefonem zrobić, jak leżałem podłączony w swoim mieszkaniu do kroplówki i EKG xD
Atak karygodny ale trochę rozumiem
Nikt nie oczekuje od nich super podejscia ale ci to wrecz olewali sąsiada i jak by obrarzeni ze musieli przyjechac... Troche po tej wizycie minoł mi mit ze ratownicy medyczni to dobrzy ludzie. Czasami ludzi traktują jak smieci.
W necie tez jest sporo filmów jak zachowują sie ratownicy