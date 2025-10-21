(...) Schmidt zainwestował około 100 milionów dolarów w start-up AI prowadzony przez jego blisko 40 lat młodszą partnerkę.

No cóż... wygląd na to, że lepiej kupować usługi (wziąć w leasing) niż kupić produkt który się starzeje na własność... Nie dość, ze wtopi 100M to jeszcze teraz ma proces i będzie go to kosztować jeszcze więcej...