Były prezes Google pozwany przez blisko 40 lat młodszą partnerkę
Były szef Google, 70-letni Eric Schmidt, został pozwany przez swoją 31-letnią byłą partnerkę. Padły naprawdę grube zarzuty od stalkowania, poprzez wykorzystywanie swojej pozycji zawodowej. Schmidt miał wykorzystywać nowoczesne technologie, by śledzić każdy ruch swojej byłej kochanki.CKM_POLSKA
No cóż... wygląd na to, że lepiej kupować usługi (wziąć w leasing) niż kupić produkt który się starzeje na własność... Nie dość, ze wtopi 100M to jeszcze teraz ma proces i będzie go to kosztować jeszcze więcej...
Nic mi do tego, ciekawe tylko ile ściągnie hajsu z niego.
A nie żonę. Uczcie się od ludzi z kasą.