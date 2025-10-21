Cena srebra wzrosła o 76% od początku roku
Srebro podrożało o ponad 76% od początku stycznia (wyceniane w dolarze). W szczytowym momencie wzrost przekraczał grubo ponad 80%. Cena w PLN zwiększyła się w tym samym czasie w nieco mniejszym stopniu, bo o około 56% (z uwagi na duży spadek kursu USD/PLN).przemyslaw-tabor
Komentarze (71)
najlepsze
@Rysiowata: przecież wiadomo że pieniądz będzie tracił na wartości względem czasu, dopóki będą drukować on będzie tracił. Nawet wiadomo co roku ile przez kolejny rok go dodrukują/ile straci na wartości - ogłaszają to nawet w wiadomościach mówiąc że na rok taki i taki cel inflacyjny to X%
Dla inwestora najważniejsze jest to, że srebro inwestycyjne jest obciążone 23% VAT-em przy zakupie, podczas gdy złoto inwestycyjne jest z tego podatku zwolnione. To sprawia, że inwestycja w fizyczne srebro wymaga większego wzrostu jego ceny, aby zwrócił się sam podatek VAT.
Zakup złota inwestycyjnego od firmy (dealer, mennica) - 0% VAT i 0% PCC.
Sprzedaż tego złota jako osoba prywatna po 6 miesiącach - 0% PIT.
(｡◕‿
podobnie jest z zlotem i innymi walutami.
podziekujcie Trumpowi
Tu wykres PLN/USD
Rynki spodziewaja sie wojny.