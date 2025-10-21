｡

◕

‿

Pokaż całość

Dla inwestora najważniejsze jest to, że srebro inwestycyjne jest obciążone 23% VAT-em przy zakupie, podczas gdy złoto inwestycyjne jest z tego podatku zwolnione. To sprawia, że inwestycja w fizyczne srebro wymaga większego wzrostu jego ceny, aby zwrócił się sam podatek VAT.Zakup złota inwestycyjnego od firmy (dealer, mennica) - 0% VAT i 0% PCC.​Sprzedaż tego złota jako osoba prywatna po 6 miesiącach - 0% PIT.