Masowe fałszowanie miodu w Europie
46% zbadanych próbek miodu importowanego do UE wykazało, że miód został zmieszany z innymi cukramikenai
Komentarze (55)
najlepsze
Do tego wieksze wymagania odnosnie etykiet, tak zeby nie mozna bylo uzyc na nich slowa "miód" wcale, jeśli 100% to nie jest miód a nie jakas kupa, ze 1% miodu + 99% chujwie czego.
Jakby ktos chcial sie zajac problemem to sa proste i skuteczne rozwiazania.
Btw. miod sam w
ale to nie tylko ban, ale i konfiskata całej partii, to się nie różni niczym od podróbek, więc powinien być przepad towaru
co do miodu to właśnie, to jest mit, że jest jakiś super zdrowy, to głównie cukier, choć ma pewne limitowane właściwości pro zdrowotne wynikające z
@varroadestructor2: Ja tak kupowałem. Pasieka doslownie mniej niz 5 km ode mnie. I właśnie patrze na 2 słoiki, które mam w kuchni od roku - oba się leją, więc miod na 99% jest nie tym czym powinien być:/ dotychczas kupowałem od niego tylko rzepakowy, który się slabo krystalizuje i to uśpiło moja czujność
Chuck Norris nie je miodu. On przeżuwa pszczoły!
@FireDash: A skąd założenie, że pszczelarz nie oszukuje? To często właśnie pod pszczelarzy się oszuści podszywają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
może to był jakiś krem do scambiamento anale, a nie miód?