1 psychiatra na 6500 Polaków. Aż 8 mln osób potrzebuje opieki
Aż 25 proc. Polaków zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Polska wciąż inwestuje zbyt mało w psychiatrię obecnie to ok. 4,5 proc. budżetu ochrony zdrowia, przy unijnej średniej 67 proc. Eksperci apelują o zwiększenie nakładów do 7 proc. do 2031 roku, by poprawić dostępność i jakość leczenia.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
@bla_bla_bla: jak na moje oko to już w 2037.
Znajomej z ADHD, ktorej ta choroba rujnuje zycie prywatne i zawodowe typ powiedzial, zeby sie zapisala na zumbę. Cyk 300zl.
?
@Glikol_Propylenowy: to jest w ogóle ciekawe. Mnóstwo osób idzie na jakieś kierunki humanistyczne, które nie są potrzebne ani państwu, ani przedsiębiorcom, ani samym ludziom, którzy to studiowali. Kończą te g.wno-studia i idą pracować w zupełnie innej branży. Na takie studia wtapiamy mnóstwo pieniędzy, ale nikomu to nie przeszkadza. Dodatkowo, uczelnie dostają 3 razy
@dr_Batman: nie ma problemu z dostępnością, ale jest problem z ceną za wizytę lekarską. Minimum 200 zł za 5 minutową wizytę nie jest czymś normalnym. Lekarze potrafią przyjąć po 7-8 pacjentów na godzinę. Wyjątek stanowi pierwsza wizyta, która jest znacznie dłuższa.
Im więcej psychiatrów tym większa podaż (przy podobnym popycie), co wpłynie na obniżenie