UWAGA TVN: Ojciec mężczyzny zagryzionego przez psy: Syn telefonował po ratunek
Niewiarygodne, ile miał w sobie determinacji, żeby jeszcze wezwać służby ratunkowe. Jego stan był krytyczny. Miał liczne rany po pogryzieniu. Próbował się bronić, walczył o swoje życie mówi Marcin Gałecki z Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.okoboji
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
- miałem też starszego psa który panicznie bał się burzy i wybuchów petard, cały sylwester spędzał pod łóżkiem
- uważam pirotechnikę ogólnie za głupią zabawę (przepalanie kasy)
A MIMO TO uważam, że wyjątkowo, w ten jedną noc o północy (nie codziennie tydzień przed/po) można n-------ć w opór. Jamnik sąsiada w bloku ujadał mi kiedyś codziennie jak właściciel wychodził. Ten jeden
*) nie dotyczy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tu można ładować pierdylion światełek do nieba. Pieski to rozróżniają i radośnie merdają ogonami.
- Nie ma uszu, ale na szczęście słyszy. Syn leżał przez pięć dni na OIOM-ie. Opowiadał później, że rzucił się na ziemię, żeby uchronić twarz, a psy szarpały go po plecach – przywołuje mężczyzna. I dodaje: - To były cztery psy, prawdopodobnie te same, które teraz zaatakowały mężczyznę i zagryzły go na śmierć.
- Skończyło się to tak, że syn był oczerniany, że wtargnął na
@JanPustostan: Może miał skłonności sadystyczne.
Kawałek z opisu jeszcze innego pogryzienia
@JanPustostan: w tym artykule jest więcej kwiatków
Niech spoczywa w pokoju.
Krew na ręku mają policyjni debile, którzy zamiatali wcześniejsze sprawy pod dywan, do spółki z właścicielem, czyli też byłym milicjantem.
Do tego służby ratunkowe... K---a dwie godziny leżeć w lesie w takim stanie pomimo wezwania pomocy. Ja p------e
Chory, typowo post-sowiecki klimat Polski lokalnej.
Takie psy powinny obowiazkowo byc trzymane w kojcu jak nie ma wlasciciela obok
I tak, zgadzam się, że nieuchronność i egzekwowanie tych kar jest jeszcze ważniejsze.