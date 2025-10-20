"Także syn pana Sławomira został dotkliwie pogryziony przez psy.



- Nie ma uszu, ale na szczęście słyszy. Syn leżał przez pięć dni na OIOM-ie. Opowiadał później, że rzucił się na ziemię, żeby uchronić twarz, a psy szarpały go po plecach – przywołuje mężczyzna. I dodaje: - To były cztery psy, prawdopodobnie te same, które teraz zaatakowały mężczyznę i zagryzły go na śmierć.



- Skończyło się to tak, że syn był oczerniany, że wtargnął na Pokaż całość