Hity

tygodnia

Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
4331
Mężczyzni zapłacą wyższe podatki niż kobiety.
3479
Czy coś wiadomo co u byłego sołtysa?
Czy coś wiadomo co u byłego sołtysa?
3168
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
3081
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
2966

Powiązane tagi