Awaria AWS pokazuje, jak krucha jest infrastruktura internetu
Amazon Web Services poinformował o poważnej awarii, która czasowo unieruchomiła wiele globalnych usług internetowych od Amazona i Disneya+, po Reddit, Snapchata, Perplexity, United Airlines czy platformy kryptowalutowe. Problemy dotknęły także niektóre serwisy rządowe, banki, a nawet Pocztę Polskącapre
@slynny_programista: czyli standardowe poświęcenie wolności na rzecz wygody.
U mnie w korpo mamy 80% we własnych serwerowniach, 20% na zewnątrz i częściej awarie ma Azure albo AWS niż my. Nie
Dobrze by było gdyby też robiło się głośno o sytuacjach, gdy provider z powodów "widzimisię" wyłącza infrastrukturę
@ChillExecutiveOfficer: ale w celach tylko informacyjnych, jako przypomnienie? Czy może masz jakieś rady jak się od zewnętrznych dostawców infrastruktury uniezależnić?
@wuadek: hola hola, nie popadajmy ze skrajności w skrajnośc.
Ale nawet od twoim tropem to tak, mam studnie jako
Po pięćdziesięciu latach wielkie koncerny to scentralizowały i teraz wystarczy, że jeden z globalnych dostawców padnie, to pół świata leży.
https://geekweek.interia.pl/technologia/news-jak-powstal-internet-krotka-historia-www-i-poczatkow-sieci,nId,7646021
@Serghio: Przecież to dotyczy całej interaktywnej elektroniki. Najgorzej że niestety twórcy nie zostawiają żadnych możliwości działania offline by uniknąć choćby części niedogodności.
@sylwke3100: otóż to, po co mi zdalny dostęp do ekspresu, pralki, suszarki czy odkurzacza? Wystarczyłaby aplikacja działająca w obrębie LAN z dodatkową opcją włączenia dostępu przez Internet w razie W. Przy tym, tylko do niewielu wybranych sprzętów, np do odkurzacza albo ogrzewania. Bo jak mnie nie ma w domu to kawy i tak nie wypiję,
Już deklaracje absolutnej bezawaryjności naprawdę pominę ale hype'owcy chmurowi wręcz sugerowali, że świat będzie wyglądał inaczej. Że już nic nie będzie takie samo jak dzisiaj... Że latającymi samochodami będziemy podróżować a problem głodu na świecie zostanie rozwiązany...
Well... OnPrem nie upadł, tylko zmieniło się hasło na "Chmura prywatna" (czyli DC klienta w jego lub wynajmowanym budynku