Proszę sobie wyobrazić, że takie samoistne odkurzacze Roomba za kilka lat mogą stać się bezużyteczne, jeżeli ktoś stwierdzi, że produkt jest już przestarzały i wyłączy serwery. Dzisiaj kilka tysięcy tych odkurzaczy nie odkurzyło mieszkania w związku z tą awarią. To samo może dotyczyć dowolnie innego sprzętu, pół biedy, gdy można sterować czymś ręcznie, ale w niektórych widziałem takie implementacje, że jeżeli nie będzie połączenia z jakimś serwem to urządzenie w zasadzie staje Pokaż całość