Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
Mężczyzni zapłacą wyższe podatki niż kobiety.
Czy coś wiadomo co u byłego sołtysa?
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
