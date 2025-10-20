Dwa miliony polskich kobiet są poza rynkiem pracy, a my sprowadzamy pracowników
Kobiety po 50. roku życia, mimo że cechuje je odpowiedzialność, umiejętność budowania relacji i determinacja, mierzą sięMirasthrope
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Kobiety po 50. roku życia, mimo że cechuje je odpowiedzialność, umiejętność budowania relacji i determinacja, mierzą sięMirasthrope
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (58)
najlepsze
parę linijek niżej
"ale to rynek nie jest gotowy na ich powrót."
faceta wydoi, mieszkanie dostanie i pójdzie do pracy na czarno, same korzyści, brak wad
na koniec jeszcze pracodawcę może zastraszyć, że zatrudnił na czarno i też go wydoić
@alexmich: A potem zdziwienie, że Polacy zarabiają 1/2 tego co na Zachodzie. Bo na jednego pracującego przypada jeden pasożyt.
Kobita, obecnie lat 5x po urodzeniu dziecka (ok. 25 lat temu) przestała pracować (wcześniej pracowała w branży farmaceutycznej, chyba jako technik).
Także przez ostatnie 20 lat była z dzieckiem na utrzymaniu męża. Pech chciał, ze mąż zmarł na raka (w ciągu 2-3 miesięcy kaput) i tak sobie przez ostatnie kilka lat żyje na rencie (on i syn). Syn
Mam to samo w firmie, dzięki różnym fajnym zabiegom typu podniesienie płacy minimalnej jest delikatnie mówiąc średnio. Po prostu klient nie chce płacić więcej za produkt, bo wówczas staje się on niezbyt konkurencyjny wobec produktów z innych krajów. CO możemy zrobić? Podwyżki dla pracowników skutkują dziurą w budżecie. Nie ma podwyżek to pracownicy odchodzą. Na
Bo robicie tanią tandetę którą Chińczycy robią szybciej i taniej. XD Przepadniecie zanim dekada się skończy bez żadnych zmian.
Problem mają faceci a kobiety pewnie większy.
System powinien wspierać takie osoby poprzez zachęty np mniejsze opodatkowanie pracodawców zatrudniających osoby np powyżej 50 lat.
Żadne jednorazowe ulgi tylko np od 50 rż z każdym rokiem o 1 % mniejszą składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawić system tak żeby pracodawcy sami chcieli takie osoby, zlikwidować też należy okres ochronny bo to tylko utrudnia starszym szukanie pracy a
Można pisać o różnych rozwiązaniach, ale i tak nie zostaną wprowadzone.
idziemy w kierunku dochodu podstawowego, cyfrowych walut. Kwestia czasu jak będą o tym głośniej w mediach trąbić.
Dzisiaj najważniejsze jest jakoś przetrzymać do wprowadzenia nowego systemu. Nie dać się wkręcić w kolejną ustawkę rządzących.
Nie ma bardziej p--------h, wrednych i kłótliwych ludzi niż stare baby. To że nie pracują z pewnością wychodzi na + gospodarce i zmniejsza zapotrzebowanie na psychiatrów w kraju.