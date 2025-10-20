Problemów jest wiele. Jednym z nim jest fakt że o byle pierdołe na receptę trzeba iść do lekarza. Chyba poza mafiami lekowymi nikt nie kupuje leków bo mu się nudzi.

Zresztą pewnie są całe zastępy ludzi którzy od A do Z przeanalizowi system zdrowotny i wiedzą gdzie są prawdziwe bariery, a gdzie są bariery nastawione na zdzieranie ostatniego grosza z pacjentów.

Ciekawe w jaki sposób zakończy się era pazerności lekarzy?