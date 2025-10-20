Idą zmiany w ustawie podwyżkowej. Minister chce górnej granicy pensji lekarzy
Ustawa podwyżkowa spełniła swoją rolę - powiedziała Jolanta Sobierańskawincenty1
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Ustawa podwyżkowa spełniła swoją rolę - powiedziała Jolanta Sobierańskawincenty1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (63)
najlepsze
Czy jakich? Takich z urojeń wykopków?
Nie no to ma totalnie sens ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Nie mówiąc już o ucięciu podwyżek pielęgniarkom i innym zawodom medycznym, z przelicznikami się nie zgadzam ale tylko dzięki tej ustawie zaczęli wreszcie zarabiać więcej niż doradca w Castoramie
Zresztą pewnie są całe zastępy ludzi którzy od A do Z przeanalizowi system zdrowotny i wiedzą gdzie są prawdziwe bariery, a gdzie są bariery nastawione na zdzieranie ostatniego grosza z pacjentów.
Ciekawe w jaki sposób zakończy się era pazerności lekarzy?
Pewnie w tym samym czasie co era pazerności minimalniaków, którzy zamiast orać jak chińczyk 12h 6 dni w tygodniu chcą życia klasy średniej ( ͡º ͜ʖ͡º)