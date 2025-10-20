Przywrócili niewidomym zdolność czytania
To przełom, na który czekało miliony osób zmagających się z nieuleczalną dotąd ślepotą spowodowaną zwyrodnieniem plamkistarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
To przełom, na który czekało miliony osób zmagających się z nieuleczalną dotąd ślepotą spowodowaną zwyrodnieniem plamkistarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (32)
najlepsze
Poważnie, a nie czasem transhumanizm? I w takim razie co to za nowość, o rozrusznikach serca słyszałeś? Co jest negatywnego w kontekście wszczepienia implantu poprawiającego widzenie? Bo zdaje się, że cyberpunk dotyczy negatywnych skutków takich połączeń.
Komputer, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, przetwarza obraz i przekazuje go w postaci wiązki podczerwieni bezpośrednio do implantu. Implant działa jak miniaturowy panel słoneczny - zamienia światło na impulsy elektryczne, które stymulują komórki nerwowe siatkówki. Dalej sygnał trafia do
@ValandilNW: ja raczej wyobrazam sobie ze takie implanty za kilkanascie dekad stworza swiat "super ludzi" i zwyklych ludzi.
Obraz z ksiazek i filmow SF stanie sie codziennoscia.
Np. swiat z Alita: Battle Angel albo jedna z moich ulubionych "Ślepowidzenie" Petera Wattsa.
#lubimyczytac
Przecież AMD na tym nie polega że oko nie przekazuje żadnych bodźców, tylko że obraz jest zniekształcony
To tutaj slaby punkt - komputer musi być w kontakcie optycznym z implantem, a więc np. podniesiesz głowę do góry, nieodpowiednio się pochylisz, albo zasłonisz ręką, i wzrok znika.