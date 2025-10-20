Paradoksalnie to Niemcy przepychali u nas narrację medialną, że "kapitał nie ma narodowośći". Takich przejęć będzie więcej ale z innego powodu- Niemcy to najstarsze społeczeństwo w Europie i ich dzieci nie chcą/ nie potrafią się zajmować firmami. Firmy francuskie, holenderskie i polskie aktywnie uczestniczą w giełdach przejęć. Nie jest to aź tak źle widziane skoro opcją są Chińczycy.