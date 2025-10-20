Polacy wykupili w maju Niemców. Teraz przenoszą produkcję do Polski
Colian, producent między innymi Grzesków, Jeżyków czy słodyczy Goplana, po majowej fuzji z niemieckim Guborem wyprzedził pod względem wielkości produkcji Lotto Wedel. Teraz zamierza zamknąć niemiecką fabrykę i przenieść produkcję do Polski, tworząc nowe miejsca pracy.ZobaczLink
Komentarze (57)
nikt nie zwrócił uwagi?
Lotte to trochę ci innego niż Lotto.
@SirFartusPodcipek: akurat nieprawda, bo AI często gubi jakieś pojedyncze litery.
tutaj dobre wyjaśnienie sprawy
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kapital-nie-ma-narodowosci-Komentarz-7774962.html