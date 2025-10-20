Kary za rozdawanie nasion warzyw.
Facet uprawiałł trochę różnych warzyw i przygotował z tego nasiona np fasoli, prawnie nie może tego rozdać! Jest to zakazane :) Piękna UE i przepisy w PolscePan_Slon
@papiez_akrobata: Oczywiście, na rządowych stronach też kłamią.
Przecież nawet w pismie jaki ten koles pokazuje jest napisane:
@GeraltRedhammer: To nie ma nic wspólnego z prawami autorskimi - nie będąc zarejestrowanym w PIORiN nie wolno przez Internet sprzedawać ani rozdawać żadnych sadzonek ani nasion.
https://www.gov.pl/web/piorin/sprzedaz-przez-internet
Dodam jeszcze, że do 99% roślin hodowlanych wygasły prawa autorskie, bo obowiązują, bo prawa autorskiensą ważne tylko przez 20 do 30 lat. Warto sprawdzić te umowy czy w ogóle są zgodne z prawem.
To jak to jest że na eBay-u można kupić różne nasiona od ludzi z Niemiec, Francji, Włoch czy Hiszpanii? Na sztuki a nie w oryginalnych opakowaniach.