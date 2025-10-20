Niszczenie klasy średniej i mężczyzn to nie przypadek w kulturze zachodniej.
Dziś dodaję do rozważenia skandaliczny, niezgodny z konstytucją (która mówi o równouprawnieniu) Art. 156. § 1 punkt 3 kodeksu karnego:
Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] § 1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
3) wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.
To nierówność ochrony cielesnej ze względu na płeć, i trudno ją inaczej nazwać niż dyskryminacją mężczyzn.
Dlaczego ustawodawca nie wpisał po prostu:
„trwałego i istotnego okaleczenia narządów płciowych człowieka”?
Taka wersja byłaby neutralna płciowo i dawałaby równą ochronę każdemu – niezależnie od tego, czy jest kobietą, mężczyzną czy dzieckiem.
Pamiętajcie o tym, gdy będziecie pytać swoich przywódców o wiek emerytalny oraz inne dyskryminujące przepisy, a także o rówouprawnienie, które przecież jest gwarantowane w Konstytucji i stanowi fundament prawny naszego państwa.
Przegrana sytuacja mężczyzn jest spowodowana ich biernością.
Komentarze (67)
najlepsze
Nawet nie wiem, jak skomentować taki poziom skur----ństwa ( ಠ_ಠ)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brit_mila#Kontrowersje
To nie tylko problem kobiet, ale też mężczyzn. Mi się wydaje że nawet bardziej mężczyzn, bo o ile taka l00szka 6/10 w końcu znajdzie sobie chłopa jak obniży standardy, to już taki sebix 7/10 jeśli będzie p-------ł ten incelskie brednie to tylko u divy znajdzie ukojenie.
Znam mase kobiet, właściwie większość,
@OdblokujcieTagiDla_Niezalogowanych: jak ci tam idzie rozglądanie się odnośnie dzietności? Idź do przedszkola, zobacz dzieci, rozwiąż problem XD
Dlatego mnie nie dziwi że każdy ma w------e w tę konstytucję, tam masz explicite napisane że:
Ale Trybunał Konstytucyjny już lata temu przyklepał że nierówny wiek emerytalny jest zgodny z konstytucją bo tak i c--j. xD
„trwałego i istotnego okaleczenia narządów płciowych człowieka”?
Rozszerzyć ten przepis na mężczyzn powiadasz?
Czy wyobrażasz sobie, że ktokolwiek w rządzie miałby jaja aby zakazać obrzezania?
Więc pod tym względem jest to dyskryminacja kobiet