Niszczenie klasy średniej i mężczyzn to nie przypadek w kulturze zachodniej.

Dziś dodaję do rozważenia skandaliczny, niezgodny z konstytucją (która mówi o równouprawnieniu) Art. 156. § 1 punkt 3 kodeksu karnego:

Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] § 1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

3) wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

To nierówność ochrony cielesnej ze względu na płeć, i trudno ją inaczej nazwać niż dyskryminacją mężczyzn.

Dlaczego ustawodawca nie wpisał po prostu:

„trwałego i istotnego okaleczenia narządów płciowych człowieka”?

Taka wersja byłaby neutralna płciowo i dawałaby równą ochronę każdemu – niezależnie od tego, czy jest kobietą, mężczyzną czy dzieckiem.

Pamiętajcie o tym, gdy będziecie pytać swoich przywódców o wiek emerytalny oraz inne dyskryminujące przepisy, a także o rówouprawnienie, które przecież jest gwarantowane w Konstytucji i stanowi fundament prawny naszego państwa.