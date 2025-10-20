WEF: Ludzie z pieniędzmi będą mogli podróżować. Reszta będzie to robić z domu
Przez VR lub inne technologie Chodzi o to, że pod pretekstem podatku od CO tworzy się system, w którym zwykli ludzie będą zmuszeni sprzedawać swoje kwoty węglowe elitom, aby móc po prostu żyć jak człowiek.ktos-z-przyszlosci
@Czytelnik30: Największy zbrodnia to według wykopka dostęp do żłobka, szkoły i sklepów XD
Najzabawniejsze, że to kretyńska kalka z Ameryki gdzie wszędzie musisz godzinę jechać autem a coś takiego jak komunikacja publiczna po prostu nie istnieje. W POLSCE NIEMAL KAŻDE MIASTO JEST MIASTEM 15 MINUTOWYM.
Weryfikował to ktoś względem całości czy wszyscy komentują na podstawie tego gunwa z tweeta?
@tonawegla: pierwszy dzień na wykopie?
Wyrwane z kontekstu zarzutki skupiają się wyłącznie na pierwszej części wypowiedzi, sugerując, że WEF promuje wizję świata, w którym bogaci podróżują, a biedni korzystają z wirtualnej rzeczywistości. Jest to manipulacja, ponieważ całkowicie pomija drugą, kluczową część wypowiedzi Sorkina.
Sorkin wcale nie przedstawia tej wizji
Cyrk.