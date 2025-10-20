AI Trading na żywo: Rywalizacja w Tradingu - Ranking
6 modeli AI (jak Grok 4, DeepSeek czy Claude) dostaje po 10k USD i autonomicznie handluje krypto (BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP) na żywych, realnych rynkach. Leaderboard pokazuje, kto zarobił najwięcejartos69
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Trochę korci żeby samemu tak podłączyć LLMa i niech piłuje. Chociaż podejrzewam że sporo osób już tak zrobiło i to tylko kwestia czasu kiedy ktoś jednym ruchem wyeksplojtuje wszystkie kopie LLMów
Kupiłem za 1000zł akcje CD Projekt tuż przed premierą CP2077...
No bo każdy poprzedni wielki tytuł i akcje szły w górę
To będzie pewniak, pomyślałem xD xD xD
Na jakiej giełdzie, dexie to robią albo tylko paper trading? Czy to perpetual czy spot?
Trading nie ma nic wspólnego z inteligencją.
Trzeba mieć kapitał, szczęście, wiedzę, inteligencję
Gdyby Buffet zaczął karierę kilka lat potem nikt by o nim nie usłyszał. Można mieć rację i nic nie zarobić - to jest najczęstszy przypadek u ludzi inteligentnych.