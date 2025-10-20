Bruno Waszczuk - grozi mu amputacja nóg - NIEWIELE ZOSTAŁO!!!
Wrzućcie chłopakowi chociaż po dyszce. Niewiele zostało do uzbierania kwoty!pandanieda
@new-object: Tez tak myślałem na początku. Jednak eksperci nie podzielają zdania wykopków. Okazuje się, ze hemimelii piszczelowa jest uleczalna. Leczenie jest żmudne i skomplikowane, ale udaje się im uratować nogi, a dzieci te później normalnie chodzą, biegają, czy jeszcze na rowerze. W Polsce jak zwyklle się nie da - na NFZ masz leczenie kanałowe tylko
@DuchZoliborza: stopy cukrzycowe sie ucina zamiast leczyc. bo zazwyczaj pacjdnt jest informowany dobre 10 lat wczesiej jak to sie skonczy, jak nie zmieni diety i nie zacznie cwiczyc. i w 100% przypadkow, pacjent ignorowal zalecenia do tej pory.
Choroba, o której tu mowa, to hemimelia piszczelowa (ang. tibial hemimelia). Jest to bardzo rzadka wada wrodzona (raz na milion urodzeń), która polega na braku lub niedorozwoju kości piszczelowej. Może to prowadzić do skrócenia kończyny, deformacji stopy i niestabilności stawu kolanowego.
Leczenie hemimelii piszczelowej jest skomplikowane i wieloetapowe. W Polsce często jedyną proponowaną opcją jest amputacja. Jednakże, istnieją na świecie
@DuchZoliborza: Przecież Ty nie wiesz co i jak on sprawdził. Dostałeś odpowiedź tekstową, która brzmi fachowo, ale nie masz absolutnie żadnej pewności, że jest zgodna z prawdą, gdzie wszelakie czaty wielokrotnie udowadniały, że się mylą lub wręcz wymyślają rzeczy, których nie potrafią odczytać czy zinterpretować.
@DuchZoliborza: Nie, ja to uważam na podstawie tego, że zacząłeś pisać o "szybkim reasarchu" wklejając zwrotkę z modelu językowego, a teraz próbujesz wmówić wszystkim, że zanim to wkleiłeś to w ramach "szybkiego researchu" przeczytałeś 3 fachowe i złożone badania medyczne.
I oczywiście przy okazji masz też jakąś wiedzę na temat medycyny, że zrozumiałeś to co przeczytałeś, żeby wyciągnąć poprawne
Zdrowia młody człowieku!
Może przyjdzie taki dzień, że pomoc będzie oczywista i bezpłatna albo przynajmniej symboliczna.