No ale chyba największa zaleta PHEV to fakt, że zamiast oddawać prąd w południe z PV za jeden grosz możemy sobie za darmo naładować auto. Dla mnie PHEV to nie jest auto, które ma jeździć na benzynie, a jedynie co jakiś czas wspierać silnik elektryczny gdy raz na kilka tygodni potrzebujemy większego zasięgu niż kilkadziesiąt kilometrów. Dla mnie dużo lepsze rozwiązanie niż elektryk - który zawsze wymaga stacji ładowania oraz niż spalinowy Pokaż całość