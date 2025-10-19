Oszukiwano nas? Hybrydy plug-in emitują prawie TYLE SAMO CO2 co auta spalinowe!
Nowe badanie realnych emisji 127000 hybryd plug-in: Przekraczają deklarowane emisje CO2 o 611%! Silnik spalinowy działa w 1/3 jazdy w "trybie elektrycznym", by wspomóc słaby silnik elektr. przy dużych prędkościach i wzniesieniach. Im większy zasięg PHEV, tym cięższa bateria = wyższe spalanie i CO2.nieco
Komentarze (168)
najlepsze
Tak samo kiedyś diesel był eko, bo Niemcy byli potentatami, ale jak weszli w silniki diesla Francuzi i Włosi, a ich jednostki okazały się lepsze od nowszych konstrukcji TDI to nagle diesel stał się zły ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-niemcy-zanizaja-szacunki-o-emisji-metanu-nawet-184-razy-wyzs,nId,7455215
Kiedyś widziałem wyliczenie, że wychodzi na zero (tj. nie ma różnicy czy jeździsz elektrykiem czy spalinowym). Przy prądzie z fotowoltaiki i wiatraków to już inna sprawa, podobnie z atomu (ale tego nie mamy).
@nieco: Stop - wyliczono zużycie pod kątem nieprawidłowego użytkowania i stąd wniosek o większych emisjach? Przy spalinówkach też się uwzględnia jazdę na 4 i wysokich obrotach po mieście?
No bardzo ciekawe to badanie, ciekawe kto je przeprowadzał i finansował:
Swoją drogą, wrzucanie czegoś takiego za paywallem powinno być banowane jako manipulacja.
Wyższe spalanie jest w zimę na krótkich odcinkach, bo mając
@Czytelnik30: Skąd ta informacja? Większość nowych PHEV bez problemu jeździ do 120 km/h wyłącznie na silniku elektrycznym.
@dad1111: no i super, a wylicz sobie teraz ile dołożyłeś do PHEV i zobacz, że nigdy się to nie zwróci.
Jak jest zimno- po prostu włączasz ogrzewanie bo to odpad z silnika.
Teraz elektryk:
Skończyła się bateria w trasie? JESTEŚ W DUPIE i nie, wbrew fanatykom, kiblowanie na stacji pół godziny czy ile na trasie np.
Przepisy co do emisji były jasne i od początku było jasne, że plug-iny służą tylko i wyłącznie do sztucznego zaniżenia emisji CO2.
Było też oczywiste, że najbardziej poszkodowani będą producenci małych, tanich samochodów, bo UE sobie wymyśliło, że im cięższy samochód, tym więcej CO2 może generować bez dodatkowych kosztów xD.
Najlepsze, że UE wzięło się
@zobq: Nie tylko w tej kwestii XD
@zobq: Absolutnie nie. Oni po prostu tą rzeczywistość zmieniają tak jak potrzebują. A że to jest sprzeczne z interesem obywateli... Serio sądziliście, że ich obchodzą jacyś "obywatele" ? :)