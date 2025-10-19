UK. Afgańczyk, migrant, terroryzował opiekunów i groził zabójstwem N. Farageowi
Husseini, 31-letni przestępca, wielokrotnie odsiadywał wyroki w Szwecji, zanim przybył do Wielkiej Brytanii na pontonie. Jego kartoteka obejmuje molestowanie dziecka, znęcanie się nad zwierzętami, przestępstwa narkotykowe, przestępstwa z użyciem noża, groźby, kradzieże i oszustwa. Skazany na 5 latbnds
Komentarze (34)
Pogranicznicy Brytyjscy musieli mieć oczy w d*pie, jak można ignorować taki fakt, jeszcze ten tatuaż na ryjuXD
Deportacja do Afganistanu? Gość sam o to błagał w sądzie, ale kto wie, czy Starmer nie puści go wolno, bo "ludzkie prawa"
Kontynuował: „Tylko dlatego, że chcesz to zrobić, chcesz zepsuć mi życie, chcesz wsadzić mnie do więzienia.”Wciąż istnieją pytania dotyczące jego prawdziwej tożsamości: poza pseudonimem Khan, Husseini używał na TikToku nazwy Raess Maffia, podając także sprzeczne daty urodzenia, prawdopodobnie po to, by wydawać się młodszym i bardziej bezbronnym.
Przed sądem Nigel Farage pozytywnie ocenił wyrok, ale wyraził „głębokie zaniepokojenie”, że Husseini „wyjdzie na wolność za 18 miesięcy”, dodając: „Ten brutalny przestępca... będzie w
Po usłyszeniu o rozległej kartotece karnej Husseniego, Farage powiedział: „To wszystko pokazuje, że słusznie zwróciłem uwagę na jego sprawę. Ilu jeszcze Fayaz Husseini chodzi teraz po ulicach?
Obawiam się, że za 18 miesięcy zostanie zwolniony i będzie mógł zamieszkać w hotelu. Chciałbym usłyszeć od rządu, czy tak się stanie. Myślę, że na to zasługuję.
Sam
Na bank tam było młucone ( ͡° ʖ̯ ͡°)
To oni będą pomagać Polsce bronić się przed mongołami ze wschodu