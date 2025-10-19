nawet nie wiecie ile jakąś większą drogą przemieszcza się per godzina ludzi z zakazami prowadzenia, pijanych albo combo to+to+poszukiwani



skala zabójców drogowych w PL jest masakryczna, owszem wydaje się lepiej niż latacj 1990s ale tylko dlatego że media mniej nagłaśniają bo już słabo się klika póki kogoś nie zabiją

dalej straszy się samolotami, rekinami w morzu, jadowitymi weżami ale skalę zagrożeń przez patusów w autach NIE, każde wyjście z domu i chodzeniem Pokaż całość