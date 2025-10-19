Hity

tygodnia

Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
4303
Mężczyzni zapłacą wyższe podatki niż kobiety.
3359
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
3062
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
2923
Stop Agresji Psów - powstaje strona z danymi o atakach w Polsce
Stop Agresji Psów - powstaje strona z danymi o atakach w Polsce
2938

Powiązane tagi