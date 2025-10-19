42 pijanych kierowców złapanych na autostradzie A1 w ciągu... 4h
42 potencjalnych morderców Policja złapała w ciągu ledwie 4h kontroli na A1. Teraz sobie pomyslcie ilu takich pijanych debili jeździ na co dzień po drogach tuż obok was...edon
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 134
- Odpowiedz
Komentarze (134)
najlepsze
Masz stan po spożyciu czyli od 0.2'/,, do 0,5'/,, i to jest wykroczenie, a powyżej 0,5'/,, to stan nietrzeźwości i to już przestępstwo.
@olowpb: Nie chodzi mi o prawo, tylko o to, że używa się wyrażenia "pijany kierowca" w stosunku do kierowcy po lampce wina czy innego piwa. Pijanych i naćpanych kierowców trzeba j---ć prądem, ale kto decyduje o tym, że Polak czy Słowak (btw. 0 promila) jest pijany/po spożyciu, a Włoch czy Niemiec już nie?
Sukces!
Jeszcze niech przeszukają wszystkie tornistry w podstawówkach i u 40 tys. Dzieci 42g marychy znajdą. Kolejny sukces będzie.
@Marko72sos: Sukces jeszcze żyjesz , ale już nie długo ?
@Marko72sos: a nie trzeźwi stanowią 5% wypadków. Czyli Policja stara. Się zmniejszyć 5% do 4% ogromnym nakładem pracy i czasu przy jednoczesnej wiedzy że to niewiele da a nawet jakby się udało zmniejszyć do 4% to.... i tak nic jie da bo nadal będziemy na samym końcu Europy
Nie ma to prawie nic wspólnego z bezpieczeństwem ale ładnie wygląda w statystykach. Dla przykładu, w Czechach masz limit 0 promili a mimo to policja nie robi takich akcji jak u nas gdzie masowo zatrzymują każdego
Odwołujesz się do jazdy autostradą - co to znaczy co jest lepsze? Chodzi Ci o to że lepiej zapierniczać 200km/h bo nikt tego w żaden sposób nie sprawdza niż prowadzić przy 0,21 promila?
@edon: trzymajac sie tych kryteriow wszyscy policjanci to potencjalni mordercy, wszak maja bron palna, z ktora srednio sobie radza
-N------i jeździliby wolniej i się bardziej krygowali, wiedząc że mogą być złapani
-Wracając z imprezy na bani, wiesz że piłeś i jesteś wstawiony więc mniejsza szansa że pojedziesz.
-O poranku łapią głównie skacowanych, WIĘC PRZENAJŚWIĘTSZA PSIARSKA RZECZ - STATYSTYKA, JEST WYPEŁNIONA
-Jeszcze może być przypał, jak złapią komendanta czy innego psa wyższego stopniem, bo co wtedy robić, łajej głupio puścić, a jak zatrzymają, to
skala zabójców drogowych w PL jest masakryczna, owszem wydaje się lepiej niż latacj 1990s ale tylko dlatego że media mniej nagłaśniają bo już słabo się klika póki kogoś nie zabiją
dalej straszy się samolotami, rekinami w morzu, jadowitymi weżami ale skalę zagrożeń przez patusów w autach NIE, każde wyjście z domu i chodzeniem