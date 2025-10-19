Ehhh sam po swojej rodzinie mogę stwierdzić to samo. Razem z siostrą już w wieku ~12 lat mieliśmy wyrzuty sumienia przy mówieniu matce, że czegośtam potrzebuje, bo ta na każdym kroku twierdzi, że wszystko za drogie i że jej nie stać, od rówieśników komentarze, że chodziłem w ubraniach z pomocy dla powodzian jak miały chociaż drobne dziury albo rozprucia i oczywiście wyjazdy wakacyjne nawet gdzieś w Polsce to dla nas czarna magia. Pokaż całość