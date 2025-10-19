Jak bieda ogranicza funkcje poznawcze
Farmerzy po zbiorach, kiedy żyją we względnym dostatku, wykazują 10 punktów IQ więcej, niż przed rocznymi zbiorami, kiedy bieda piszczy. Tagi nieprzypadkowe.xer1x
140
Komentarze (140)
Ale w latach formatywnych bieda to najgorsze co człowieka może spotkać, porównaj sobie ludzi wychowanych w rodzinie gdzie jedzenia nie brakowało i tych, co biedowali. Kolosalna różnica, nawet jeśli pracują na tych samych stanowiskach.
Dlatego mówię, że pewnych rzeczy nie przeskoczysz.
Trochę mi się zapomniało o tym, ale obecnie mamy zjawisko braku spokoju umysłowego i (ja to tak prywatnie nazywam)
W takich rodzinach nawet trudno jest o pożyczenie grosza.
To też rodzi strach, jakieś zwątpienie itd.
Gdy ludzie są wiecznie zajęci przetrwaniem, są wyzuci z innych aspektów poznawczych, refleksyjnych, osobowościowych, a takimi łatwiej sterować, dzielić i wmawiać im prawdę czy pod obyczajowym przymusem, pod marchewką na kiju typu weź kredyt z---------j jak
@kawior2007: bo autor znaleziska ma niskie IQ z przyczyn genetycznych lecz wypiera to i próbuje nam wmówić że jego niedorozwój jest naszą winą bo powinniśmy mu dać pieniądze. Ma tak niskie IQ że nie wrzucił badania IQ, a badanie SKONCENTROWANIA, a ilość poprawnych odpowiedzi (na 150 pytań) uznał za punkty IQ. To wszystko razem tłumaczy dlaczego jest komunistą i nie lubi rywalizować na wolnym rynku. IQ jest
@Frutti_di_mare: badanie anwet nie jest o Polsce.
bo przeciwieństwem 'kapitalizmu' (użytego przez autora), najbardziej jest komunizm.
@guilmonn: no ja wiem, wy byscie najchetniej sie zabunkrowali a reszte ludzi torturowali dla zabawy. taki wyglad prawactwa