Popatrzcie na developerów, ceny żłobków i biedę lat 90tych + "elity" popisu + ile polek wyjechało między 90 a 2010, oczywiście baby powiedzą że to wina facetów ale to nie one produkują 85% pkb / utrzymują / produkują prawie wszystko co namacalne. Na razie najważniejszą częścią elektoratu dla "elit" są stare dziady i należy postawić tą grupę wobec znaczenia dla państwórczości i gospodarki zamiast importu inżynierów do januszexów