Demograficzny znikający środek. Dlaczego klasa średnia nie ma dzieci?
Dlaczego dzietność najmocniej spada wśród klasy średniej? Problemy finansowe są jednym z elementów wyjaśnienia, lecz dopiero spojrzenie na szerszy obraz pozwala dostrzec sprzężenie zwrotne zachodzące między czynnikami ekonomicznymi i kulturowymi, których synergia tworzy pułapkę.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 263
- Odpowiedz
Komentarze (263)
najlepsze
@OdblokujcieTagiDla_Niezalogowanych: dlaczego w takim razie te nieneoliberalne środowiska gdy przychodzi co do czego same chcą opodatkować tych średniaków? Z jakiego powodu to, że Jeff Bezos istnieje ma uzasadniać podnoszenie jeszcze bardziej klina podatkowego dla pierwszego lepszego bardziej doświadczonego pracownika w Polsce?
Takim podejściem "nieneoliberałowie" sami się podkładają i wykładają.
@fledge: Kiedyś do utrzymania rodziny często wystarczyło, że mężczyzna pracował, a kobieta spokojnie mogła sobie pójść na kilka lat na wychowawczy. Były też darmowe przedszkola i żłobki, były niskie czynsze. Teraz koszty utrzymania dziecka są tak wysokie, że mało kto może sobie na coś takiego pozwolić.
Bo nie jest klasą średnią? tylko aspirującym wyższym segmentem niskiej :P
- Jak ci się żyje?
- No tak średnio bym powiedział.
Te durnie dopłatami w ciagu 3 lat podwoiły ceny mieszkań. Co z tego że pensje podniesli z 3 na 6 tys jak w sklepie chleb kosztuje x 3?
Samochody x2.5
Czynsze x2
Wynajmy mieszkań x 2.5
Niewolnictwo 21wieku
Problem w tym, że masa proli nikomu w obecnych czasach nie jest potrzebna, no chyba że dalej chcemy być montownią z taśmą wihajstrów.