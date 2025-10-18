Szokujące sceny we Wrocławiu. Trzymała za łapki szczeniaka i wystawiła przez
TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kobietę, która w piątek miała trzymać szczeniaka za łapki i wystawiała przed barierę mostu Trzebnickiego. Informacja o zdarzeniu ukazała się na jednej z grup na Facebooku. PracownikoStopa_Szopa
Komentarze (23)
najlepsze
Najpierw dwa zastępy straży do ratowania lisa który zaplątał się w ogrodzenie jak szedł na kłusowanie w gospodarstwach. Dobrze że rolnik nie dostał kary za dręczenie lisa i nakazu rozbiórki płotu, chociaż sprawa może byc rozwojowa i prokuratura i urzędy są czujne jak można się d-----ć za nic do zwykłych ludzi
Teraz błyskawiczne śledztwo i wysłanie policji "bo szemniaczek jest zagromżony!!!!"
A ludzie zdychają na SORze bez opieki, zdychają w domach
leczyć.
no bez przesady