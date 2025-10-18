Ten kraj jest chory

Najpierw dwa zastępy straży do ratowania lisa który zaplątał się w ogrodzenie jak szedł na kłusowanie w gospodarstwach. Dobrze że rolnik nie dostał kary za dręczenie lisa i nakazu rozbiórki płotu, chociaż sprawa może byc rozwojowa i prokuratura i urzędy są czujne jak można się d-----ć za nic do zwykłych ludzi

Teraz błyskawiczne śledztwo i wysłanie policji "bo szemniaczek jest zagromżony!!!!"

A ludzie zdychają na SORze bez opieki, zdychają w domach Pokaż całość