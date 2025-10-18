Zaparkowała na "kopercie". Za szybą karta wystawiona na zmarłą matkę
Mandatem zakończyło się dla właścicielki citroena zaparkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Kobieta za szybę sstarnak
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Mandatem zakończyło się dla właścicielki citroena zaparkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Kobieta za szybę sstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (70)
najlepsze
@Plp_: Na moim starym osiedlu jest szkoła średnia, niektórzy uczniowie potrafią parkować na karty osób w rodzinie więc XD
@YebakaLesny: Zgadzam się. Ja bym generalnie poszedł dalej i doszukiwał się tutaj oszustwa a nie tylko wykroczenia.