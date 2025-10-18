Uciekała przed sprawiedliwością przez dwie dekady. "Łowcy głów" złapali oszustkę
Wpadka po 20 latach życia w ukryciu. Lubelscy łowcy głów namierzyli we Włoszech 61-letnią oszustkę. Pracownica banku w latach 2001-2003 oszukała blisko 50 osób na łączną kwotę ponad 85000 zł. Do odsiadki ma ponad 5 lat i 6 miesięcy. Wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania, Czerwoną NotęStopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
No geniuszka zbrodni
@thorgoth: Z twojej dzisiejszej perspektywy i dzisiejszych liczb to niewiele. Ale w latach 2001-2003 mieszkania w miastach powiatowych kupowało się po 1000 zł za metr (i to fajne mieszkania, nie rudery do remontu), a minimalna w 2002 roku wynosiła 760 zł brutto.
Matematykę zostawiam tobie, 85 tysięcy
- Natomiast Nowakowi umarzają postępowanie za korupcje
- Guertych i Polnord? Ale p co chodzi.
- afera podkarpacka? Jaka afera? Prędzej #willakarpatia
Normalnie rzygać się chce
@0rdynus: Mamy odpuścić oszustowi co ukradł oszczędności 50 ludziom? Przeliczając po wzroście najniższej krajowej na dzisiejsze to jakieś 500 tys. Mieszkanie kupione wtedy za te pieniądze jest dzisiaj warte ok. 900 tys.
Sprawę Nowaka zawalił Ziobro i jego ludzie. Uznali, że jak znaleźli u niego pieniądze to nie muszą udowodnić, że są z łapówki. Ale takie standardy
Podąłeś tylko przykłady KOwskie, ale pominąłeś PiSowskie.