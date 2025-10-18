Polecam dwie książki Sue Black pt. ,,Co mówią kości. Ukryte tajemnice zbrodni '' i ,,Co mówią zwłoki. Opowieści antropologa sądowego''.

Autorka jest jedną z najlepszych antropologów sądowych na świecie i w tych książkach m.in opisuje jak oblicza się na podstawie różnych elementów ciała wiek, płeć i wiele innych cech człowieka umożliwiających identyfikację. DNA to super ,,narzędzie'' ale są jeszcze inne techniki.