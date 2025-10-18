No co? Myśleliście, że te 100 ataków dziennie to na Marsie? To ludzie z krwi i kości, okaleczeni czasem do końca życia i pato-właściciele z mandatami 1000 zł. To może spotkać każdego z Was. Waszą żonę, matkę, dziecko i taki patus jeszcze będzie się Wam śmiał w twarz.



Kiedy coś się zmieni? Jak w końcu przestaniecie głosować na ludzi, którzy mają Was w dup-ch ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° ) Pokaż całość