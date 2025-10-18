Agresywny pies wydostał się z posesji. Kobieta pogryziona jej terier nie przeżył
Dramatyczne sceny na Saskiej Kępie podczas porannego spaceru kobieta została zaatakowana przez agresywnego psa. Mieszkańcy alarmują, że to nie pierwszy taki incydent z udziałem tego zwierzęcia.mirabelka2137
Komentarze (45)
Kiedy coś się zmieni? Jak w końcu przestaniecie głosować na ludzi, którzy mają Was w dup-ch ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Wlaścicielowi zwróciłem uwagę. Nawet nie przerwał rozmowy przez telefon…
całe szczęście, że nie był na łańcuchu, bo to mogłoby działać na szkodę dla psa
kiedy
@Lukaszpl18: no zginal juz i nic nie robia.