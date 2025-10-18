Naczelnik drogówki stracił stanowisko - pędził w terenie zabudowanym 100km/h
Sebastian Bąk nie jest już naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jest to pokłosie jego rajdu po lokalnych drogach, na którym przyłapali go jego podwładni.Dawid_Kwlk
Komentarze (13)
najlepsze
Już ich próbują dojechać XDDDD J--a*a mafia XD
@Fantomo: To kamery nasobne się nosi na sobie? Dziwne.
A nie włączyli, bo pewnie liczyli na łapówkę, a tu się okazało że to jego ekscelencja naczelnik prowadzi.
Musiał być w pracy ujem, lub nadgorliwym służbistą i taka oto zemsta go dopadła.
:P
smiec nie potrafi nawet z godnoscia przyjac kary
Przecież wiadomo, że Sebastian Bąk wstąpi do gwiezdnej floty.
a jago sikorka będzie o--------ć kiełbachy kosmitom