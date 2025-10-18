Dla tych, co nie śledzą rynku półprzewodników:

Nexperia to była część holenderskiego Philipsa, z którego została wydzielona w 2017 r jako spółka robiącą "podstawowe" półprzewodniki typu pojedyncze tranzystory i prostsze uklady scalone i sprzedana chinskiemu inwestorowi.

Ciągle mają siedzibę w Nijmgen, więc to nie jest tak, że Holendrzy "przejmują" co raczej "odzyskują".