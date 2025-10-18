Holandia przejmuje chińskiego producenta chipów. Pekin się sprzeciwia
Chiny stanowczo sprzeciwiają się próbie rozszerzania przez stronę holenderską pojęcia bezpieczeństwa narodowego i bezpośredniej ingerencji w wewnętrzne sprawy przedsiębiorstw.PiotrFr
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
Bo to mentalność Kalego z "Pustyni i w puszczy":
"dobrze, jak Kali ukraść krowę, ale niedobrze jak Kalemu ukraść krowę"
@Sikor12: Nie uzależnimy, tylko uzależniliśmy. Produkcja 80% leków jest całkowicie uzależniona od Chin i Indii i te pierwsze już to wykorzystują.
Nexperia to była część holenderskiego Philipsa, z którego została wydzielona w 2017 r jako spółka robiącą "podstawowe" półprzewodniki typu pojedyncze tranzystory i prostsze uklady scalone i sprzedana chinskiemu inwestorowi.
Ciągle mają siedzibę w Nijmgen, więc to nie jest tak, że Holendrzy "przejmują" co raczej "odzyskują".