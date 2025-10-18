Wynajmujący liczyli zyski, zostali z pustymi lokalam
Poznań zaprasza. Za 3 tys. można 60-70 metrów wynająć. To dopiero początek. Za chwilę wjedzie na Jeżycach 1000 nowych mieszkań.ZawodowyMacherOdLosu
Komentarze
najlepsze
Ku*wa jakie fikołki XDD
Ci, którzy tylko zarabiają na wynajmie, opuszcza ceny. Banieczki pęka.
Do głowy im nie przyjdzie, że to może koszty życia w tym drogi wynajem może być przyczyną
@xceed: A mniejsza liczba zagranicznych studentów to źle czy dobrze? (ʘ‿ʘ)
Uczelnia się rozwija a może zabierają miejsca naszym studentom?
Dokładnie tak samo jak Polacy zabierali miejsca pracy lokalsów w UK w 2005 ( ͡º ͜ʖ͡º)
Czyli najwięcej beczała nisko kwalifikowana bidota
Miał wtedy w 100% rację.
Teraz szacuje się, że 1,1 mln mieszkań jest na wynajem. Jakby wszystkie pustostany, które teraz są (a w samej Warszawie szacuje się, ze to jest ok. 200k ) i tylko 200k by było uwolnione na sprzedaż i te