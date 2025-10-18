A w budowie następne 600k mieszkań, które będą oddane za 3 lata i to głównie w TOP5 i okolicach. Bo gdzie indziej się mało buduje. Oj podatek od pustostanów wejdzie jak złoto w rynek.



Teraz szacuje się, że 1,1 mln mieszkań jest na wynajem. Jakby wszystkie pustostany, które teraz są (a w samej Warszawie szacuje się, ze to jest ok. 200k ) i tylko 200k by było uwolnione na sprzedaż i te Pokaż całość