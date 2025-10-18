AMD - zarządzane przez inżyniera, decyzje podejmowane przez inżynierów, technologia zawsze na pierwszym miejscu, rozwój architektury i badania nad nowymi rozwiązaniami, które będą uniwersalne, tanie w produkcji i doskonałe w swoim projekcie.



Intel - ostatni 3 prezesi: księgowy, "złote dziecko" i teraz biznesmen z tytułem inżyniera, ale niewiele to wnosi do całości bo cykl decyzyjny opiera się na biurokratyczo-urzędniczym niepodejmowaniu ryzyka, marżach i prezentacjach o potędze marki.

Coś jak rządy w Polsce