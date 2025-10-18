Nikt nikt nie chce nowych procesorów Intela, więc podnoszą ceny starych
Intel zdecydował się na niespodziewane podniesienie cen procesorów Core 14. gen. o 15-20%, obejmujące najpopularniejsze modele i3, i5, i7, i9. Zmiany zostały wprowadzone bez oficjalnego komunikatu, a użytkownicy zauważyli różnice w cenach dopiero po aktualizacji cenników w sklepach i hurtowniach.FredOnizuka
@MercedesBenizPolska: co to znaczy w kontekście funkcjonowania sprzętu? Czy chodzi o ciebie, że kląłeś przy używaniu czy coś? XD
Intel - ostatni 3 prezesi: księgowy, "złote dziecko" i teraz biznesmen z tytułem inżyniera, ale niewiele to wnosi do całości bo cykl decyzyjny opiera się na biurokratyczo-urzędniczym niepodejmowaniu ryzyka, marżach i prezentacjach o potędze marki.
Coś jak rządy w Polsce
Co z tego, że ma dużą wydajność, jak trochę większe obciążenie, rdzenie wchodzą na 100 st. C i włącza się throtling. Huczy jak szalony, wylotem ciepłego powietrza idzie się poparzyć.
Wybierałem też drugiego, prywatnego z Ryzen 7. Punkty w benchmarkach podobne jak core i7 z firmowego. Nic się nie grzeje, nic nie huczy.
Przyjemnie z niego korzystać.
Trochę za długo. Rok, dwa do tyłu przesiadka na AMD by się opłacała. Teraz jak poczuli wiatr w żaglach, wywindowali ceny.
Chcesz tanie amd? AM4 nadal jest świetne, a najtańsze procki to wydatek 300 zł.
Procesorom Intela byłem (prawie) zawsze wierny, ale czasy się zmieniły. Intel to pewnie podnosi ceny przed Gwiazdką i jak zwykle później znów zejdą z ceny. Tak robią co roku, choć 20% to naprawdę dużo.