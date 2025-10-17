We wrocławskim Lidlu, przy ulicy Długosza, kasy mają blokadę na sprzedaż alkoholu już od godziny 21:50, mimom że w tym czasie z głośników leci informacja, że możliwość kupna alkoholu skończy się o godzinie 22.



Biedna pracownica nie widziała, co zrobić, więc mówiła każdemu zawiedzionemu klientowi, żeby dzwonił na infolinię, bo u nich są tak kasy poustawiane i ona nie wie, co zrobić.



Zadzwoniłem i usłyszałem informację, że infolinia jest nieczynna i mogę sobie posłuchać nagrań botów.



Co zabawne, kiedy odnosiłem piwa na regał, po raz kolejny z głośników poleciała informacja, że o 22 zakończy się możliwość sprzedaży alkoholu. xD



Zaprosiłem kumpla na p--o i musiałem po nie jechać poza granice Wrocławia, przepłacając, bo Lidl uniemożliwił mi zakup ośmiu butelkowych Perlenbacherów w promocji 4+4 gratis. Nie zdążyłbym już do żadnego okolicznego sklepu.



Obok mnie małżeństwo chciało kupić wino i też się odbili.



Będę pisał do Lidla w tej sprawie, ale póki co, chcę wykręcić aferę.





