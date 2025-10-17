We wrocławskim Lidlu, przy ulicy Długosza, kasy mają blokadę na sprzedaż alkoholu już od godziny 21:50, mimom że w tym czasie z głośników leci informacja, że możliwość kupna alkoholu skończy się o godzinie 22.
Biedna pracownica nie widziała, co zrobić, więc mówiła każdemu zawiedzionemu klientowi, żeby dzwonił na infolinię, bo u nich są tak kasy poustawiane i ona nie wie, co zrobić.
Zadzwoniłem i usłyszałem informację, że infolinia jest nieczynna i mogę sobie posłuchać nagrań botów.
Co zabawne, kiedy odnosiłem piwa na regał, po raz kolejny z głośników poleciała informacja, że o 22 zakończy się możliwość sprzedaży alkoholu. xD
Zaprosiłem kumpla na p--o i musiałem po nie jechać poza granice Wrocławia, przepłacając, bo Lidl uniemożliwił mi zakup ośmiu butelkowych Perlenbacherów w promocji 4+4 gratis. Nie zdążyłbym już do żadnego okolicznego sklepu.
Obok mnie małżeństwo chciało kupić wino i też się odbili.
Będę pisał do Lidla w tej sprawie, ale póki co, chcę wykręcić aferę.
AFERA: Lidl łamie prawa konsumenta, blokując sprzedaż alkoholu o godzinie 21:50
Komentarze (227)
najlepsze
@StaryPierdziel: problem ma alkus wysokofunkcjonujący
@StaryPierdziel: Nie, im zawsze brakuje, na bieżąco wszystko spożywają.
To się z powietrza nie bierze
Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru,
- podlega karze grzywny.
@jozinzbazin2: nie ma, skoro prawo stanowi że zakaz obowiązuje od 22 to nie ma żadnej przyczyny od 21:50
@leon-san: Zwykłe zamknięte i to jest tradycja od jakiegoś czasu.
Kasujesz się w bezobsługowej i możesz płacić gotówką. Taka polityka firmy. Pracownik lata przy kasach bezobsługowych i ogarnia płatności gotówkowe, a kasy z taśmociągiem pozostają zamknięte, poza godzinami szczytu.
Ale spoko, 3 min dalej już jest inna wiocha i tam zakazu nie ma xD
Podobno sa żabki ktore juz o 21:40 blokują sprzedaż "na wszelki wypadek", a uzasadnienie jest takie, ze klient nie moze po 22 wyjsc z piwem ze sklepu
Zostajesz do rana i wtedy płacisz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jakubpl-pl: serio myslisz, ze ktos w tym kraju z kartonu wzial pod uwage taki scenariusz?
@YarpenZid: Ale w sytuacji, w której z głośników w markecie leci, że masz czas do 22, a przy kasie okazuje się, że jednak do 21:50, to chyba coś nie trzyma się logiki oraz prawa.