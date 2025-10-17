Gdyńska drogówka chce mój dowód, bo się nie pytałem o pozwolenie. Odmówię podani
Odwiedzam Gdynie w bardzo specyficznym czasie. Zatrzymuje mnie drogówka i oczekuje abym zapytał się o pozwolenie na to, co robię. I chce moich danych, ale ja nie mam zamiaru ich podawać, wg mnie nie łamię prawa. Jeśli masz ochotę i możliwości, to możesz wesprzeć audyt finansowo na: https://suppi.pl/elemel90
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
To ze policja przyjwchala go kotrolowac to najoczystniejsza oczywistosc.
Fani tego "nieproduktywnego człowieka" (wiecie jakie słowo mam na myśli) zrozumcie, że on robi na was biznes:
https://zrzutka.pl/nkkdw9
https://patronite.pl/audytobywatelski
@MichuXXX69: On robi to co od dawna powinien robić ktoś na pensji ze skarbu państwa, bo pokazuje ułomności systemu które powinny być dawno naprawione.