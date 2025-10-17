Dla osób które minusują: ale wiecie że to zaczyna się właśnie od nie przestrzegania prawa i protokołów w trakcie takiego prostego ulicznego zatrzymania, a kończy się na brutalnych zatrzymaniach osób bez maseczek, a później pacyfikowaniu pokojowo protestujących ludzi? Te psy powinny wiedzieć gdzie ich miejsce w szeregu, żeby później nie szczekały za mocno