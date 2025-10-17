Pytam poważnie: jaki proces myślowy zachodzi w głowie takiego imbecyla?



- stosunek wagi jest zdecydowanie na jego niekorzyść.

- fizyka nie stoi NIE po jego stronie (jeśli coś pójdzie nie tak - a poszło - to ten TIR ma w dupie jego 5* NCAP)

- droga wolna przed nim - mógł się dalej spieszyć bez zwalniania

- co to też za szeryfowanie na publicznej drodze? Jak delikwent z ciężarówki złamał przepisy ruchu drogowego to Pokaż całość