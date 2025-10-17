Szybkie Audi wyhamowuje ciężarówkę i doprowadza do kolizji
Szybkie Audi na niemieckich numerach pędzi jak szalone. Napotyka wyprzedzające się ciężarówki co najwyraźniej mocna zdenerwowało kierowce i mocna hamuje przed ciężarówką. Na nagraniu nie widać kolizji, ale autor informuje, że ciężarówka uderzyła w Audi, ale nic się nie stało, zjechali spokojnie na pstopchamteam
Dżizas, co za debile. Zastanawiałem się nad kupnem Audi, ale nie chcę być widziany jako jeden z tej bandy głąbów.
@Endriu_: Raczej mu się nie śpieszyło. Większość patusów jeździ szybko, bo po prostu ma coś nie tak z mózgiem. A jak się jedzie +160 km/h i każdy jeden kierowca wydaje się wolny, znacznie łatwiej o irytację, szczególnie kiedy w życiu ci się nie układa i wszystko cię drażni.
Sam ostatnio próbowałem jechać jak najszybciej się da na ekspresówce i szczerze mówiąc,
Przez 20 lat jezdzenia po Polsce, zatrzymany przez policje bylem raz.Nieuchronnosc kary (albo jej brak) jest tutaj problemem. Jakims cudem Polacy po przekroczeniu granicy takich numerow nie odwalaja. Ten narod trzeba trzymac za morde - inaczej sie nie da.
@gadujr: wystarczy wejść pod dowolny film, w którym ktoś wyprzedza wolniej niż z----------z z tyłu by chciał i już masz piękny widok polskiej patologii kierowców. Teksty, że "blokuje" czy "tamuje" ruch są na porządku dziennym. I ci ludzie piszą to całkowicie na poważnie.
Ostatnio nasz taki lokalny patus drogowy @CREATE_USER p-------ł się o to, że kierowca jechał lewym
@gadujr: to generalnie jest szok dla większości Polaków, którzy wyjadą za granicę, że da się tak jeździć. Bawi mnie też jak się spinają o
Z taryfikatora:
nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 5 punktów
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa 6 punktów
kierowanie pojazdem marki Audi lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10 punktów
Na pewno jakieś inne już ma i już odbieramy prawko :)
- stosunek wagi jest zdecydowanie na jego niekorzyść.
- fizyka nie stoi NIE po jego stronie (jeśli coś pójdzie nie tak - a poszło - to ten TIR ma w dupie jego 5* NCAP)
- droga wolna przed nim - mógł się dalej spieszyć bez zwalniania
- co to też za szeryfowanie na publicznej drodze? Jak delikwent z ciężarówki złamał przepisy ruchu drogowego to
@chris_travels: ŻADEN ( ͡° ͜ʖ ͡°) Miło mi, że pomogłem.
@chris_travels: I tu dotknąłeś sedna problemu.
Filmik do odpowiedniego wydziału i cyk - niemożność ustalenia kierującego, właściciel poza terenem RP, zostajesz z niczym, a czas wydałeś.
No to ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Zobaczysz jak psiarze będą za niedługo zaskoczeni, że polacy zaczęli im truć zwierzęta XD
Psychopaci nie powinni być kierowcami.