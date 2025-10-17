Wysadzenie Nord Stream. Ukrainiec nie zostanie wydany Niemcom
Sąd nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Z. Podjęto decyzję tmlotek_to_uniwersalna_odpowiedz
"Obrona jednak podnosiła szereg poważnych zarzutów wobec niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Twierdziła, że wydanie podejrzanego stanowiłoby naruszenie jego praw i wolności, wskazując na – zdaniem obrony – polityczne uwikłanie niemieckich sądów i brak ich niezależności od władzy wykonawczej.
Jako przykład przywołano sprawę sędziego z Weimaru, skazanego w 2023 roku za wydanie orzeczenia znoszącego obowiązek maseczek w szkołach. Obrona wskazywała, że przypadek ten ma świadczyć o braku immunitetu dla sędziów w
@Mario7400: To nie jest trollowanie tylko wskazanie faktów.
Przykładowy pierwszy link: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8273457,niemcy-ngo-wybor-sedziow-federalnych-ryzyko-upartyjnienia.html
@Lipek12s: Prędzej Polska przywróci praworządność w Niemczech. A przy okazji odbierzemy sobie odszkodowanie za IIWŚ i zniszczenie polskich miast i kradzieże dział stuki.
Zielony debilizm, nachodźcy, wojna na Ukrainie to jej dziedzictwo.