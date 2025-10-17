Chcesz kogoś zabić, rozjedź go autem. Dostaniesz 2, góra 3 lata od łebka. Gdybyś zrobił to w "tradycyjny" sposób, to pewnie groziłoby ci dożywocie. Podobnie jak twój pies kogoś zagryzie - też groźba dożywocia. Ale jak kogoś rozjedziesz, to dwa latka. No i tylko pod warunkiem, że jesteś zwykłym Kowalskim, bo jak dziennikarzem czy kopacz piłki możesz w ogóle się nie przejmować. Podobnie jak jesteś młody, a zabijesz jakieś nikomu niepotrzebne staruchy Pokaż całość