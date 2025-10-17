Sąd złagodził wyrok dla Piotra M. za śmiertelny wypadek, w którym zginęło 5 osób
Sąd Okręgowy w Kielcach utrzymał w piątek w mocy zasadniczą część wyroku skazującego Piotra M. za spowodowanie wypadku, w którym zginęło pięć osób. Po apelacji obrony, sąd jedynie nieznacznie złagodził karę łączną z 14 do 12 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.wadowice24
Będąc na miejscu rodziny ofiar domagałbym się wyrwania chwasta. Ba, nawet nie będąc rodzina chciałbym, żeby zgnił w Sztumie.
Wiesz jaka jest różnica? Ja takiego ,,błędu" nie popełnię, bo nie jeżdżę po spożyciu alkoholu.
przecież to nie jest człowiek, człowiek ma rozum i godność
@Miszczu_wszystkiego: Zawsze uważam że domyślne kary powinny być 2x jeśli były skutkiem jazdy po alkoholu.
Ciekawe ile kosztował ten nowy "wyrok".
Napijesz się, naćpasz, wjedziesz pod prąd i wypadek może się zdarzyć. Wielkie halo