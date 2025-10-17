miejmy nadzieje że były policjant trafi na odpowiednie warunki w areszcie śledczym by nie był trzymany w złotej klatce. swoją ignorancją dla społeczeństwa doprowadził do śmierci niewinnego człowieka zasługuje na najwyższy wymiar kary w zamkniętym zakładzie karnym nie je morderca ks. Popiełuszki odbył wyrok w Opolu na ul. Partyzanckiej w otwartym zakładzie karnym.