Areszt dla właściciela psów ze strzelnicy, które pogryzły na śmierć 46-latka
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla 53-letniego mężczyzny, którego trzy owczarki pogryzły w minioną niedzielę 46-letniego kierowcę ciężarówki. Pokrzywdzony w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.wadowice24
Komentarze (60)
najlepsze
A gdzie byli do tej pory te jeb...... urzędasy
@hijack5671: nie wiedzieli o nieprawidłowościach
@hijack5671: Chodzili postrzelać na tą strzelnice.
@dead_king: Juz w przypadku Majtczaka niezawisła prokuratura nie zuważyła związku działań policji i kolejnymi następstwami zdarzenia, powiązaniami i dziwnymi zbiegami okoliczności. Tutaj będzie oczywiście podobnie.
