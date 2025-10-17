Polski węgiel ląduje na zwałach. Nikt go nie chce
Elektrownie w Polsce kupują tonę węgla za ok. 327 zł, a ciepłownie - za ok. 445 zł, tymczasem koszt wydobycia tony węgla w 2021 r. wynosił 470 zł. W 2022 r. to było już 620 zł, w 2023 r. - 868 zł, a w 2024 r. - 945 zł. W bieżącym roku udało nam się pod tym względem przebić granicę 1000 złsub_zero_1
Komentarze (23)
najlepsze
1. Złoża węgla w PL (jak i reszcie Europy) są nieekonomiczne, wydobywamy go drożej niż kosztuje na rynku, więc państwo amortyzuje straty, żeby ktoś z politowaniem kupił to g---o.
2. Ale i tak nikt nie kupuje. Niemcom np. opłaca się zamówić węgiel z Kolumbii, Kazachstanu i Australii.
3. Mamy więcej górników niż USA i wydobywamy mniej węgla niż USA.
4. Bełchatów jest do zamknięcia bez szans na modernizację.
@Logytaze: Bo to tylko wina tego przeklętego ETS, przez który się nie opłaca. /s
Na przystosowanie się do którego mieliśmy ponad 20 lat.
Nie c-------o zarządzania, przesadzonych wypłat, braku modernizacji i typowej państowej c--------y. To przez UE.
Nie ważne, że gdyby nie hajs który dzięki UE zaoszczędziliśmy to hajsu na te kopalnie nie byłoby
A indywidualni za 1200+ zł.