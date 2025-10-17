Podsumujmy stan polskiej energetyki.



1. Złoża węgla w PL (jak i reszcie Europy) są nieekonomiczne, wydobywamy go drożej niż kosztuje na rynku, więc państwo amortyzuje straty, żeby ktoś z politowaniem kupił to g---o.

2. Ale i tak nikt nie kupuje. Niemcom np. opłaca się zamówić węgiel z Kolumbii, Kazachstanu i Australii.

3. Mamy więcej górników niż USA i wydobywamy mniej węgla niż USA.

4. Bełchatów jest do zamknięcia bez szans na modernizację. Pokaż całość