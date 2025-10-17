Kontrowersyjny dom jednorodzinny z 15 łazienkami stracił pozwolenie na budowę
W sprawie budzącej kontrowersje inwestycji w Wieliszewie (woj. mazowieckie) nastąpił zwrot akcji. GUNB cofnął pozwoleniekliq
Komentarze (58)
Skończyłyby się takie akcje.
Ile to już razy były tak legalizowane samowolki budowlane? Jakoś nie pamiętam, by jakąś kazali rozebrać i jeszcze dowalili deweloperowi karę z tego powodu.
oczywiscie nikt nie poniesie konsekwencji jawnego wziecia w lape
oczywiscie ktos zaraz powie - nie ma dowodow wziecia w lape, moze jest skrajnie niekompetentny
No to tym bardziej powinien byc zwolniony albo ponosic konsekwencje skoro osoba z jednocyfroym IQ pelny funkcje nadzoru i wierzy ze dom jednorodzinny 1500 m z 15 pokojami z osobnymi lazienkami to cos normalnego.
@ATAT-2: to Cię zapyta na kiedy :) Niestety ale to jest skundlony zawód, niby zawód zaufania społecznego
Miałby go wyrzucić za drzwi? Po Policje zadzwonic?
@kudlaty1992: dokładnie tak się przecież dzieje za każdym razem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
skoro wszystko zostało wydane i zbudowane na podstawie tego samego projektu to nie inwestor ale urzędas powinien płacić z własnej kieszeni za rozbiórkę i zwrot kosztów całej budowy
czyli ciągle opierają się na tym samym projekcie na podstawie którego urząd wydał pozwolenie ale zmienili zdanie bo się zaczął robić młyn
w takim przypadku wszystko powinien teraz płacić z własnej kieszeni urzędas który to klepnął
@BrakWolnegoLoginu: dlaczego miałby się tak uprzeć? Ban chce odzyskać pieniądze, a nie bujać się po sądach tylko po to aby osiągnąć to co by osiągnął bez natychmiastowego żądania
pewnie jeszcze się wprowadzą i będą normalnie mieszkać