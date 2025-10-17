Dzicy lokatorzy w kawalerce. Jeżdżą autem za 100 tys. zł
Wprowadzili się do mieszkania i niemal od początku przestali płacić za jego wynajem. Pan Grzegorz z Cieszyna szacuje, że są mu winni 17,5 tys. zł. Lokatorzy to matka i syn. Choć oboje oficjalnie nie pracują, to dysponują autem za ponad 100 tys. zł.HardWax
@mementofinis: To pewnie przypadek.
- chcesz okradać bezczelnie ludzi - prawo stoi po twojej stronie
- chcesz zwrotu swojego okupowanego mienia - prawo jest twoim wrogiem.
Ustawodawca stawia dobro wynajmujących nad interes mieszkanicznika. Niepodoba się to nie inwestuj w kurniki na wynajem...
Nie każdy musi mieszkać w mieszkaniu. Są przytułki. Nie stać cię na mieszkanie to nie rób z siebie pasożyta.
dacią?
Takie jest prawo w państwie z kartonu.
@mocten: bzdura, bo nawet wtedy pozakodeksowymi sposobami się ich nie możesz pozbyć.